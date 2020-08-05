Политика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
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с чего всё началось

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБКвчера в 12:27

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Путин отправил в отставку трех генералов СК

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБКвчера в 12:27

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Газета.Ruвчера в 14:24

Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Lenta.ruвчера в 13:26

Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Эхо Москвывчера в 13:02

Путин уволил из СКР трёх генералов и одного полковника

Говорит Москвавчера в 14:56
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
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Происшествия

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Российская газета вчера в 23:03
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
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Общество

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REGNUM вчера в 18:41
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
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Музыка

О причине распада The Beatles сообщил Пол Маккартни

Как сообщил один из создателей коллектива Пол Маккартни, он продолжительное время переживал из-за того, что поклонники обвиняли его в распаде группы.
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Общество

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Адвокат Ефремова прокомментировал результаты экспертиз

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Происшествия

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В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке

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В Приморском крае некоторые заправки перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98

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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

5 августа между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором был поднят вопрос экстрадиции ранее задержанных в Минске россиян.
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Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
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