РИА НовостиПутин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областяхВладимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.РИА НовостиПолностью текст указа об упрощенном гражданстве РФ можно прочесть на официальном интернет-портале правовой информации.Свободная Пресса24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.ИнтерфаксВ мае сообщалось, что власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, а власти Запорожской области — захотели войти в состав России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРЕН ТВNewInformГлас НародаБашинформЦарьградАбзацНТВВести ПодмосковьяГородской репортерБел.РуDeita.ruГазета.RuНовостной фронтSevkor.ruОбщественная служба новостейФорпост Северо-ЗападВести ТатарстанПодробнее о событииПутин упростил получение гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей УкраиныГазета.Ru07:10Путин упростил приём в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областейRT на русском09:48Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областяхРИА Новости07:11Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей УкраиныКомсомольская правда07:11В упрощенном порядке. Жители Запорожской и Херсонской областей смогут стать россиянамиТАСС12:29Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей УкраиныИнтерфакс07:02Путин упростил прием в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областейКоммерсантъ06:49Показать ещёОценить3,5KПоделиться