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Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областях

Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
РИА Новости
Полностью текст указа об упрощенном гражданстве РФ можно прочесть
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Свободная Пресса
24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Интерфакс
В мае сообщалось, что власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, а власти Запорожской области — захотели войти в состав России.
Lenta.ru

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Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины
Газета.Ru07:10
Путин упростил приём в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей
RT на русском09:48
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областях
РИА Новости07:11
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины
Комсомольская правда07:11
В упрощенном порядке. Жители Запорожской и Херсонской областей смогут стать россиянами
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Путин упростил прием в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей
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