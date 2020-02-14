Политика

ТАССТАССПутин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
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Батурина одобрила идею увековечить память Лужкова в Москве

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Владимир Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу

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Мемориальная доска может появиться на доме Юрия Лужкова

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Елена Батурина - об установке мемориальной доски Лужкову: «Это правильно»

Комсомольская правда02:28

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

ТАСС01:19

Президент РФ подписал указ об увековечивании памяти Ю.Лужкова в Москве

Агентство Москва02:25
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Происшествия

Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 04:09
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Piter.tv 03:17
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 12 февраля в 03:03
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:35
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Политика

Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
ANNA-News вчера в 14:13
Армия и оружие

Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57

Особенности Су-57 как малозаметного истребителя создали дополнительные сложности для разработчиков его вооружения.
Российская газета 02:05
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Культура

Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Piter.tv 04:31
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Технологии

Парк видеокарт GeForce RTX растёт уверенными темпами

3DNews 04:58
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС вчера в 02:31
Хоккей

Новый президент КХЛ Морозов намерен сохранить потолок зарплат

Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов намерен сохранить потолок зарплат в размере ₽900 миллионов.
Газета.Ru 05:20
Политика

Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Страна Советов on-line 02:25
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

RT на русском вчера в 22:49
Политика

Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Аргументы и Факты 05:33
Происшествия

Полиция Москвы нашла мать брошенного у метро младенца

Ребёнка обнаружили в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» и передали медикам.
Говорит Москва вчера в 11:51
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
РИА Новости 05:00
Культура

В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова

Российская газета вчера в 10:48
Армия и оружие

Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии

В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.
Lenta.ru 05:21
Биатлон

IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Красная весна вчера в 12:56
Общество

Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных

Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.
РИА Новости 04:29
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Второй мэр Москвы.
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