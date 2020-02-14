Общество

ТАССТАССПутин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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