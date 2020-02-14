Общество
ТАССПутин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить667
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Политика
Путин объяснил необходимость закрепить индексацию пенсий в Конституции
Власти России обязаны закрепить индексацию пенсий в Конституции, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Здоровье
Коронавирус в России и мире. Главное на 13 февраля
Большинство новых пациентов (13 436) зарегистрировали в городе Ухань — административном центре провинции.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Армия и оружие
ВСУ утром нанесли массированный минометный удар по Донецку
Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Армия и оружие
Китайские пользователи - автору Sohu: не надо пытаться дискредитировать российский Су-57
После сюжета на китайском ТВ в известном китайском электронном издании Sohu вышла статья, в которой с изрядной долей иронии автор рассуждает о Су-57.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
Кино
Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым
Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Общество
Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай
Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.