Общество

ТАССТАССПутин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
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Батурина одобрила идею увековечить память Лужкова в Москве

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Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

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После сюжета на китайском ТВ в известном китайском электронном издании Sohu вышла статья, в которой с изрядной долей иронии автор рассуждает о Су-57.
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Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
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Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
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Советский и российский государственный и политический деятель. Второй мэр Москвы.
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