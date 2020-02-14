Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в декабре прошлого года. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 13 февраля.
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Елена Батурина - об установке мемориальной доски Лужкову: «Это правильно»

Комсомольская правда02:28

Батурина одобрила идею увековечить память Лужкова в Москве

РИАМО03:52

Владимир Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Вечерняя Москва02:29

Мемориальная доска может появиться на доме Юрия Лужкова

Интерфакс02:38

Власти Москвы в ближайшее время рассмотрят поручения президента РФ об увековечении памяти Ю.Лужкова

Агентство Москва06:11

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

ТАСС01:19

Путин предложил присвоить имя Юрия Лужкова столичному вузу

РИА Новости01:10
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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 12 февраля в 02:18
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Фотография размещена в Instagram. На снимке, помимо самой Собчак (в центре), присутствуют еще две блондинки.
Взгляд.ру 07:13
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали родной матери

Rambler News Service вчера в 23:15
Экономика

В России отмечен рост взноса за капремонт

RT на русском 04:17
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa вчера в 10:42
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ

Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Актуальные Новости 01:35
Энергетика

«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Общество

Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика

Газета Кемерова 04:30
Происшествия

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Интерфакс 05:51
Политика

Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
RT на русском 07:08
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика вчера в 03:10
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Коммерсантъ 04:10
Происшествия

Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО

Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Известия 07:16
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС 07:21
Армия и оружие

В Алеппо сбит сирийский вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Вести.Ru 07:15
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online 12 февраля в 06:51
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Политика

Гаага отказала Москве в просьбе судить россиян по делу MH17 в России

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17 В октябре 2019 года российские власти обратились к нидерландским с предложением, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд на территории России, следует из письма Грапперхауса.
Право.ру вчера в 05:25
Армия и оружие

США заявили о перехвате иранских ракетных комплексов в Аравийском море

На судне, перевозившем оружие, были обнаружены 150 противотанковых ракетных комплексов иранского производства, несколько ракет «земля — воздух», а также тепловизионные оружейные прицелы и компоненты для беспилотников.
Фергана 04:03
Происшествия

Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
Экономика

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
ТАСС 06:35
Армия и оружие

Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
Футбол

Малком: Болельщики «Барселоны» умоляли меня не уходить

Bookmaker-ratings.ru 01:50
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
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Советский и российский государственный и политический деятель. Второй мэр Москвы.
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