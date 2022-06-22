РБКПутин подписал указ о выплате валютного долга России в рубляхПрезидент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям).РБКОплата, как следует из документа, будет производиться в рублях.DP.RUГлава государства поручил кабмину и Минфину в течение 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме и уладить техническую сторону вопроса.ТАССВ конце мая Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruDaily MoscowДума ТВРБКHandyNewsЦарьградYA62.ruReadovka NewsБизнес ФМ Санкт-ПетербургDeita.ruАбзацRT на русскомЯмал-МедиаPublic OpinionЭкономика сегодняInfinicaВоенное обозрениеМордовМедиаТелеканал 360°Российская газетаПатрульный ПетербургаFrank MediaFreeNews-VolgaПодробнее о событииПутин одобрил погашение валютного долга России в рубляхИзвестиявчера в 15:32Путин подписал указ о выплате внешнего долга России в рубляхLenta.ruвчера в 09:43Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рубляхРБКвчера в 10:41Путин установил порядок выплат по еврооблигациям в рубляхТАССвчера в 10:31Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по госдолгу в рубляхРИА Новостивчера в 10:13Путин перевел оплату по внешнему долгу на рублиКоммерсантъвчера в 10:08Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондовИнтерфаксвчера в 10:44Показать ещёОценить2,5KПоделиться