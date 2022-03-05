«Если бой зайдет в поздние раунды, это будет означать, что Колби нашел способ затянуть поединок, и он складывается не в пользу Масвидала» В настоящий момент коэффициент на победу Ковингтона составляет 1.3 (вероятность 76.92%), в то время как успех Масвидала оценивается коэффициентом 3.5 (вероятность 28.57%).