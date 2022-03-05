"Правительству Российской Федерации [поручено] в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в указе.
Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании.
Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Если бой зайдет в поздние раунды, это будет означать, что Колби нашел способ затянуть поединок, и он складывается не в пользу Масвидала» В настоящий момент коэффициент на победу Ковингтона составляет 1.3 (вероятность 76.92%), в то время как успех Масвидала оценивается коэффициентом 3.5 (вероятность 28.57%).