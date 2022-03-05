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Путин подписал указ, разрешающий компаниям платить долги зарубежным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Lenta.ru
Российские компании будут вправе выплачивать долги перед кредиторами из стран, совершающих «недружественные действия», в рублях, отмечает агентство.
BFM.ru
Указ распространяется на исполнение обязательств в размере свыше 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу Центробанка на первое число каждого месяца.
Коммерсантъ
"Правительству Российской Федерации [поручено] в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в указе.
ТАСС

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