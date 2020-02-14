Общество

ТАССТАССПутин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
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Стали известны детали уголовных дел амнистированных Путиным россиян

RT на русском11:08

Путин помиловал двух россиянок, осужденных за попытку защититься от домашнего насилия

Медиазона07:53

Путин помиловал трех россиян

Газета.Ru08:26

Путин помиловал югорчанку, задушившую мужа шарфом от Dior

URA.Ru08:16

Путин помиловал троих россиян

РБК08:34

Путин помиловал трех россиян

РИА Новости07:34

Путин подписал указы о помиловании трех россиян

ТАСС07:29
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Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa вчера в 08:36
Здоровье

Специалисты ответили, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы быть в форме

Оказывается, цифра 10 тысяч, которые необходимо проходить в день, взята "с потолка".
SevastopolMedia.ru вчера в 23:35
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Известия 14:15
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 12 февраля в 13:29
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Известия 13:27
Здоровье

Мероприятия с животными из-за коронавируса могут запретить

Массовые мероприятия с участием животных в России могут запретить из-за коронавируса.
Телеканал 360° 04:29
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Pravda.Ru 12 февраля в 03:00
Политика

Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:39
Общество

Российский губернатор пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Lenta.ru 06:31
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 09:05
Кино

Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»

Kinonews.ru 12:10
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова поздравила себя с днем рождения

Дубцова напомнила поклонникам о важности приятных сюрпризов, поцелуях и цветах в День всех влюбленных.
Родной город 02:12
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия 03:11
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru 07:35
Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Экспресс газета 11:48
Общество

В России предложили ввести новый возраст получения паспорта

Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Piter.tv 07:55
Армия и оружие

В Алеппо сбит сирийский вертолет

Вести.Ru 07:15
Кино

«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

Многие отметили, что изначальный дизайн Соника, который создателям фильма пришлось менять в срочном порядке из-за критики фанатов, был не единственной проблемой фильма: IndieWire, Дэвид Эрлих: «А вы думали, что нужно только исправить зубы Соника, и этот фильм перестанет быть таким ужасным».
CyberSport.ru вчера в 03:09
Авто

Новый внедорожник Kia Mohave получит в России 6-местную версию

Известный бренд Kia объявил о прохождении сертификации в России обновленного внедорожника Mohave.
Faktom 01:55
Биатлон

Норицын: Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 10:55
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Общество

Киркоров не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и сравнил клип на свою песню «Романы» с сериалом «Молодой папа».
Московский Комсомолец 10:10
Происшествия

Суд арестовал бросившую ребенка в столичном метро женщину

Известия 10:47
Культура

Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку

Дирекция французской кинопремии "Сезар" объявила о коллективной отставке на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологий кинематографа, которая присуждает премию.
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Известия 02:43
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