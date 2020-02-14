Общество
ТАССПутин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
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Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Здоровье
Специалисты ответили, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы быть в форме
Оказывается, цифра 10 тысяч, которые необходимо проходить в день, взята "с потолка".
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе
Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Здоровье
Мероприятия с животными из-за коронавируса могут запретить
Массовые мероприятия с участием животных в России могут запретить из-за коронавируса.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Общество
Российский губернатор пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова поздравила себя с днем рождения
Дубцова напомнила поклонникам о важности приятных сюрпризов, поцелуях и цветах в День всех влюбленных.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Общество
В России предложили ввести новый возраст получения паспорта
Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Многие отметили, что изначальный дизайн Соника, который создателям фильма пришлось менять в срочном порядке из-за критики фанатов, был не единственной проблемой фильма: IndieWire, Дэвид Эрлих: «А вы думали, что нужно только исправить зубы Соника, и этот фильм перестанет быть таким ужасным».
Авто
Новый внедорожник Kia Mohave получит в России 6-местную версию
Известный бренд Kia объявил о прохождении сертификации в России обновленного внедорожника Mohave.
Биатлон
Норицын: Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился
Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Общество
Киркоров не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и сравнил клип на свою песню «Романы» с сериалом «Молодой папа».
Культура
Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку
Дирекция французской кинопремии "Сезар" объявила о коллективной отставке на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологий кинематографа, которая присуждает премию.