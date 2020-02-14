Общество
ТАССПутин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
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Наука
Квантово-запутанные сообщения передали на 50 километров
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России
Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Культура
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Здоровье
Никитин назвал худшую больницу Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал Балахнинскую центральную районную больницу худшим учреждением здравоохранения в регионе.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев
Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
В работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой
В работе мобильных приложений сервисов для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Футбол
Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
Происшествия
Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы
На редакционную почту «Новой газеты» накануне пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной.
Шоу-бизнес
Певица Алсу вышла в свет с дочерьми
Известная певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым растит троих детей.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.