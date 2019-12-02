Политика
Lenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон победой завершил чемпионский сезон
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал свою 84-ю победу в карьере и пятую на автодроме Яс-Марина, лидируя в Гран При Абу-Даби сезона-2019 от старта до финиша.
Экономика
Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выложила видео в купальнике
Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Общество
Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»
Общество
Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео
Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи
В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Наука
Стало известно о пользе ночных кошмаров
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.