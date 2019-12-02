Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

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В Госдуме прокомментировали закон о допрегулировании СМИ-иноагентов

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Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
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Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
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МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
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Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал свою 84-ю победу в карьере и пятую на автодроме Яс-Марина, лидируя в Гран При Абу-Даби сезона-2019 от старта до финиша.
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Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
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Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»

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Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи

В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
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Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
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Стало известно о пользе ночных кошмаров

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ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ

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Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
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Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

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Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
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Как работают Яндекс.Новости?
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