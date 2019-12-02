Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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