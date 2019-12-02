Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спорт Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Авто Geely привезёт новый кроссовер Geely Coolray в РФ Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Общество Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.

Политика В Госдуму внесли законопроект о биологической безопасности россиян Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О биологической безопасности в РФ», который направлен на защиту населения и окружающей среды от «опасных биологических факторов».

Кино Оскаровская кампания «Мстителей: Финал» позиционирует кинокомикс как серьезную драму Возможно, после громких выпадов Скорсезе и Копполы в сторону фильмов по комиксам диснеевские боссы осознали, что для получения заветных статуэток позиционировать «Мстителей» нужно именно как серьезную драму, иначе киноакадемики даже в руки скринер не возьмут – уж больно консервативно они относятся к жанру кинокомиксов («Черная пантера» не в счет).

Технологии Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.

Футбол Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака» Форвард "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал кричалки в свой адрес от болельщиков "Спартака":Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.