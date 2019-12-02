Политика
Lenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Кубани
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спорт
Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок
В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Авто
Geely привезёт новый кроссовер Geely Coolray в РФ
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Происшествия
Катар направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Здоровье
Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Политика
В Госдуму внесли законопроект о биологической безопасности россиян
Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О биологической безопасности в РФ», который направлен на защиту населения и окружающей среды от «опасных биологических факторов».
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Кино
Оскаровская кампания «Мстителей: Финал» позиционирует кинокомикс как серьезную драму
Возможно, после громких выпадов Скорсезе и Копполы в сторону фильмов по комиксам диснеевские боссы осознали, что для получения заветных статуэток позиционировать «Мстителей» нужно именно как серьезную драму, иначе киноакадемики даже в руки скринер не возьмут – уж больно консервативно они относятся к жанру кинокомиксов («Черная пантера» не в счет).
Футбол
«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»
На снимке рядом с Глушаковым стоят футболисты "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко и Илья Гапонов.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей
Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей".
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Технологии
Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Футбол
Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака»
Форвард "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал кричалки в свой адрес от болельщиков "Спартака":Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В Сети появился тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.