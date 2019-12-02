Политика
Lenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Захарова высказалась о правах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Политика
Володин предупредил о риске выхода из состава Украины ряда областей
Киевские власти должны понимать, что национализм и притеснение малых народов может привести к тому, что ряд областей захочет выйти из состава Украины, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что из-за болезни делала операции на груди
Оказывается, грудь у Семенович выросла до девятого размера и она вынуждена была согласиться на операцию, чтобы уменьшить ее до пятого размера.
Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Здоровье
ФОМС выступает за тесное взаимодействие с пациентскими сообществами
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования намерен наладить более тесное взаимодействие с пациентскими сообществами, сообщила зампредседателя фонда Светлана Кравчук на X Всероссийском конгрессе пациентов в Москве.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Футбол
Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Футбол
Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»
Общество
Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды
Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Гаджеты
Apple купила бизнес Intel по производству модемов
Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Политика
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.