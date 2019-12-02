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Происшествия Автомобиль сбил группу школьников в Британии Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

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