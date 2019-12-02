Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Депутат ГД объяснил принятие закона о допрегулировании СМИ-иноагентов

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ТАСС12:36

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Коммерсантъ12:34
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В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
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Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
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Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Политика

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:11
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WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Profinance.ru 16:44
Происшествия

Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Lenta.ru 09:47
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Володин предупредил о риске выхода из состава Украины ряда областей

Киевские власти должны понимать, что национализм и притеснение малых народов может привести к тому, что ряд областей захочет выйти из состава Украины, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
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Оказывается, грудь у Семенович выросла до девятого размера и она вынуждена была согласиться на операцию, чтобы уменьшить ее до пятого размера.
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Происшествия

Автомобиль сбил группу школьников в Британии

Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»

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Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

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Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

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Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
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Apple купила бизнес Intel по производству модемов

Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
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Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой

Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
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В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia

Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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