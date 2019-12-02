Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

ТАСС09:01

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда15:21

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости14:59

Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

Life.ru10:11

Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года

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Путин утвердил бюджеты ФОМС и ФСС на 2020-2022 годы

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Гарант07:53
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Новая возможность Facebook пригодится пользователям "Google Фото", у которых не настроено автоматическое копирование снимков в облако.
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил премию имени Льва Яшина

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Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
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В Оренбурге вероятной причиной обрушения пролета автомобильного моста по ул. Терешковой названо превышение допущенной массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Госдепартамент США заявил о возможности продления СНВ-3

В госдепартаменте США заявили, что Соединенные штаты рассматривают возможность продления СНВ-3, однако никакого решения еще не было принято.
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Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК

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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
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Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России

Три лекарственных препарата 1 декабря вошли в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых в России грозит уголовное наказание.
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
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На МЦД-1 произошёл сбой в движении поездов

«Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от Одинцово в направлении Москвы», — заявили в компании.
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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
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Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
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Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
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Президент Абхазии уволил главу МВД

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 2 декабря указ об отставке Гарри Аршба с должности министра внутренних дел.
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