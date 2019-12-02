Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

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