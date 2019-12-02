Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
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В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
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Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами
Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
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Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
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Появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Бонду придётся вспомнить все навыки, чтобы справиться с новым опасным злодеем. К роли агента 007 вернётся Дэниэл Крэйг.
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«МЮ» и «Ливерпуль» узнали соперников по Кубку Англии
В прошлом году Кубок Англии выиграл «Манчестер Сити», действующий чемпион страны, разгромивший в финальном матче «Уотфорд» со счетом 6:0. Добавим, что матчи этой стадии турнира состоятся с 3 по 6 января.
Происшествия
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Политика
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в стране и вручило ему ноту протеста из-за интервью, в котором он заявлял об автономии национального меньшинства на западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина-НАТО, сообщается на сайте украинского МИД.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Происшествия
Аэропорт Домодедово проверяют после угрозы взрыва
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
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Экономика
Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.