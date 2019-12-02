Экономика

ЗакC.РуЗакC.РуПутин подписал закон о бюджете России на 2020 год

Президент Владимир Путин подписал законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, документ опубликован на портале правовой информации. Доходы бюджета РФ в 2020 году должны составить 20,379 трлн рублей, расходы - 19,503 трлн.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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