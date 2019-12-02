Экономика
ЗакC.РуПутин подписал закон о бюджете России на 2020 год
Президент Владимир Путин подписал законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, документ опубликован на портале правовой информации. Доходы бюджета РФ в 2020 году должны составить 20,379 трлн рублей, расходы - 19,503 трлн.
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Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»
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Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
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США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Комитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей Соединённых Штатов по разведке поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Кино
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»: в грядущем фильме Наташе Романофф (также известной как Черная Вдова) придется столкнуться со своим прошлым и встретиться со своей старой "семьей", включая советского супергероя Красного Стража.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
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Ибрагимович подтвердил, что продолжит карьеру в Италии
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Снайперская винтовка Чукавина. СВД выходит на пенсию
Экономика
Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска
Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Хоккей
«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера
«Нью-Джерси» объявил об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
В МИД опровергли дискуссии о расширении нормандского формата
Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Космос
В Airbus рассказали, что могут построить самолет без вредных выбросов к 2030 году
Что еще известно: Airbus, Boeing и другие крупные производители самолетов пообещали сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Космос
Ученые: Неведомый пришелец из чужой вселенной стремительно приближается к Земле
Специалисты заявляют, что неизвестный пришелец, появившийся из чужой Вселенной, стремительно приближается к планете.
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Политика
На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии
В администрации президента рассматривается возможность допустить до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года, большое количество малых партий, чтобы таким образом помочь «Единой России».
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.