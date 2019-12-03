Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»

Деловой квартал (Екатеринбург)02 декабря в 02:41

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справки

В России разрешили посещать бассейн без справки лечебно-профилактического учреждения гражданам старше 12 лет.
Татар-информ 09:06
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Политика

Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
РБК 10:42
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Здоровье

Дефицит медиков в Свердловской области привел к росту смертности

В Свердловской области заполнены чуть больше половины ставок онкологов Число врачей в регионе уменьшается и достигло примерно 12 тыс. специалистов.
Европейско-Азиатские новости 06:42
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

Три украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.
RT на русском 08:27
Политика

Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США

Позиция США по действиям в рамках НАТО заставляет остальных членов альянса задуматься о пересмотре его системы равновесия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Взгляд.ру 10:42
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

RT на русском вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Политика

Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз

НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Коммерсантъ 09:25
Футбол

Суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы

Футбольного болельщика привлекут к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.
Piter.tv 10:21
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Газета.Ru 07:51
Гаджеты

Motorola запатентовала модульный складной смартфон

Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
UfaTime.ru вчера в 14:21
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Политика

Украина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире

В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.
Известия 09:38
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Футбол

Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»

ГЛАС.RU вчера в 11:45
Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
Газета.Ru 06:50
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
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