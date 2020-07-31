Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
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Политика

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
RT на русском 09:16
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Общество

Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
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Футбол

Газизов: зарубежный клуб предлагает за футболиста «Уфы» Урунова €5-6 млн

Футбольный клуб "Уфа" получил предложение по трансферу полузащитника Остона Урунова от зарубежного клуба в размере €5-6 млн.
ТАСС Спорт 11:01
Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Общество

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
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Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

Примечания 10:59
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Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
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Игры

Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным

343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
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Армия и оружие

Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М

В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
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Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
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Общество

Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

Газета.Ru 04:07
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

RT на русском 10:47
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Футбол

Кварацхелия признан лучшим молодым игроком минувшего сезона РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игрокои сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ».
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Футбол

Популярность «ПСЖ» в соцсетях выросла в 162 раза за последние 9 лет

Гарвардская бизнес-школа представила исследование, касающееся работы «Пари Сен-Жермен».
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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

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В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Футбол

«Химки» уволили главного тренера Юрана

Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Происшествия

Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП в Ленобласти

Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.
ТАСС 10:56
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