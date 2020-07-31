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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.В источнике
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Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Известия06:04
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru18:50
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru.
РБК23:52
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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня03:08
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъвчера в 08:46
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