Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Футбол
Чертаново — Спартак-2 1:2
RT на русском 09:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Футбол
«Краснодар» хочет урегулировать аренду игроков в РПЛ
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», представители «Краснодара» на сегодняшнем собрании Тинькофф РПЛ предложили жестко прописать в регламенте вопросы аренды футболистов внутри чемпионата России.
Спорт день за днем 07:45
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 07:24
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт 08:13
Футбол
«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Космос
Космонавты Crew Dragon вернутся с МКС на Землю в ближайшие дни
Ранее Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете космического корабля Crew Dragon на МКС.
VSE42.RU 29 июля в 22:45
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Как отмечает ведомство в сопроводительной документации к своему проекту, реализация принципа равенства налогообложения возможна лишь при введении в стране единого оборотного налога по ставке в 6,2%, которым будут заменены налог на прибыль, НДФЛ, налог на добавленную стоимость и страховые взносы.
Актуальные Новости вчера в 10:59
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой.
CT news вчера в 20:00
Технологии
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
Армия и оружие
Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году
В качестве предпосылок эксперт назвал местные выборы на территории украинского государства и военные учения "Кавказ-2020".
Политическая Экспертиза 08:53