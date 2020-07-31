Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Общество

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Vprognoze.ru вчера в 16:40
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Экономика

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С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
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Чертаново — Спартак-2 1:2

RT на русском 09:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Футбол

«Краснодар» хочет урегулировать аренду игроков в РПЛ

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», представители «Краснодара» на сегодняшнем собрании Тинькофф РПЛ предложили жестко прописать в регламенте вопросы аренды футболистов внутри чемпионата России.
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Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
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Культура

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Футбол

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
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Футбол

«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском 08:01
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Происшествия

Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
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Общество

В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже

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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК вчера в 22:35
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Космос

Космонавты Crew Dragon вернутся с МКС на Землю в ближайшие дни

Ранее Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете космического корабля Crew Dragon на МКС.
VSE42.RU 29 июля в 22:45
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Экономика

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как отмечает ведомство в сопроводительной документации к своему проекту, реализация принципа равенства налогообложения возможна лишь при введении в стране единого оборотного налога по ставке в 6,2%, которым будут заменены налог на прибыль, НДФЛ, налог на добавленную стоимость и страховые взносы.
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Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой.
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Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
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Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году

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Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

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