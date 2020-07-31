Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Общество

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
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Общество

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
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Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
153
Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
20
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
1K
Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Футбол

«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Футбол

«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году

Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
1
Шоу-бизнес

Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна

Paparazzi.ru 04:49
1
Футбол

«Химки» уволили главного тренера Юрана

Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
3
Энергетика

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
14
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
8
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru вчера в 07:10
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
18
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги

"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Общество

В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже

Lenta.ru 08:47
8
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
58
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
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Футбол

«Локомотив» представил форму на следующий сезон

Газета.Ru 06:47
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
246
Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
1
Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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