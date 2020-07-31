Экономика
КоммерсантъПутин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте
Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.
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Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Футбол
«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Футбол
«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
Шоу-бизнес
Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна
Paparazzi.ru 04:49
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru вчера в 07:10
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Общество
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Футбол
«Локомотив» представил форму на следующий сезон
Газета.Ru 06:47
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46