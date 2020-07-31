Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.

Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

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