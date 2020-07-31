Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте
Смотрите также
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
В Дании высоко оценили потенциал российских ракет «Кинжал»
Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной
Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
ФСБ задержала контрабандиста на границе России с Украиной
Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
«Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
В посольстве уточнили порядок въезда граждан России в Швейцарию
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.В источнике
Подробнее о событии