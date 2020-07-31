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Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут разрешены с 2021 года. При этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.В источнике
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Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14

Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг заявление тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае.
ФАН21:08
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс10:07

Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru14:51

Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»

В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily13:25