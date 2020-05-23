Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Происшествия
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело
Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Общество
Испания разрешит туристам въезд в страну с июля
Власти Испании планируют разрешить въезд иностранным туристам с июля.
ТАСС 08:25
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Происшествия
Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей
В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.
Российская газета 08:07
Футбол
Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма
Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Музыка
«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек
Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47