Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

RT на русском09:02

Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

РБК09:00

Путин подписал закон об эксперименте по дистанционному голосованию

РИА Новости08:17

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Коммерсантъ07:39

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Интерфакс07:23

Путин подписал законы о дистанционном голосовании

Вести.Ru07:45

Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

ТАСС07:19
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Происшествия

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
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В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Общество

Испания разрешит туристам въезд в страну с июля

Власти Испании планируют разрешить въезд иностранным туристам с июля.
ТАСС 08:25
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
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Происшествия

Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей

В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.
Российская газета 08:07
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Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

Интерфакс 05:55
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Футбол

Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
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Происшествия

У офиса Медведчука прогремел взрыв

В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
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Общество

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
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Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
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Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском вчера в 05:36
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Общество

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
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Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Происшествия

Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Технологии

Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня

В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
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Здоровье

23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
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Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия вчера в 10:52
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия вчера в 04:55
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Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47
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