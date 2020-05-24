Политика
КоммерсантъПутин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Происшествия
В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса
По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
Общество
Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса
Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
Наука
Ученые из Дании нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции
Датские ученые рассказали о том, что им удалось обнаружить уязвимое место коронавируса, вызывающего COVID-19.
Shraibikus News 01:54
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Авто
В Крыму планируют производить более 100 электрокаров в год
Симферополь, 24 мая 2020, 08:35 — REGNUM Со следующего года крымское научно-производственное предприятие «Эльтавр» планирует увеличить производственные мощности и выпускать свыше 100 электромобилей в год.
REGNUM 01:35
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса
Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
URA.Ru вчера в 19:47
Общество
Названы сроки производства вакцины от COVID-19 в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Tverigrad.ru вчера в 07:03
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В Китае снова проснулся коронавирус
В Поднебесной за минувшие сутки снова зарегистрировали новые случаи инфицирования COVID-19.
Актуальные Новости 01:36
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Космос
Россия наблюдала за зараженным китайским городом Ухань из космоса
Discover24 вчера в 06:58
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
Общество
В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН вчера в 01:30
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23