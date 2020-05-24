Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

ZAB.RU01:02

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Известиявчера в 20:11

Путин подписал закон дистанционного электронного голосования на федеральном уровне

Ёлдашвчера в 07:11

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

РИА Новостивчера в 15:26

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Интерфаксвчера в 07:23

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на федеральных и местных выборах и референдумах

Эхо Москвывчера в 21:04

Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

ТАССвчера в 07:19
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Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса

По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
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Общество

Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса

Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
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Ученые из Дании нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции

Датские ученые рассказали о том, что им удалось обнаружить уязвимое место коронавируса, вызывающего COVID-19.
Shraibikus News 01:54
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
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Авто

В Крыму планируют производить более 100 электрокаров в год

Симферополь, 24 мая 2020, 08:35 — REGNUM Со следующего года крымское научно-производственное предприятие «Эльтавр» планирует увеличить производственные мощности и выпускать свыше 100 электромобилей в год.
REGNUM 01:35
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
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Общество

Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
URA.Ru вчера в 19:47
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Общество

Названы сроки производства вакцины от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Tverigrad.ru вчера в 07:03
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Общество

В Китае снова проснулся коронавирус

В Поднебесной за минувшие сутки снова зарегистрировали новые случаи инфицирования COVID-19.
Актуальные Новости 01:36
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Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
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Космос

Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»

Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
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Общество

Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Космос

Россия наблюдала за зараженным китайским городом Ухань из космоса

Discover24 вчера в 06:58
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
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Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
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Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
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Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
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Армия и оружие

В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море

США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
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Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Общество

В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады

В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН вчера в 01:30
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
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