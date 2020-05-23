Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

РБК09:00

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

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Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

ТАСС07:19

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

РИА Новости08:17

Путин подписал закон дистанционного электронного голосования на федеральном уровне

Ёлдаш07:11

Эксперимент по голосованию на цифровых участках продлили на 2020 год

Парламентская газета08:19

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Интерфакс07:23
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В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» победил в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха.
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Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде

Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Надежда Бабкина рассказала о словах врачей: «5% жизни тебе оставалось»

Многие не верят, что цветущая и постройневшая звезда действительно боролась за жизнь считанные недели, можно сказать, дни назад.
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Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

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На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии

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США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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Эксклюзивная модель Bentley Mulliner Bacalar стала еще более особенной благодаря необычному цвету кузова.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

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