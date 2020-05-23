Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля. 56

Авто Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6 Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях. 9

Космос В NASA подтвердили дату первого пилотируемого полета Crew Dragon Подготовка к испытательному полету американского космического корабля Crew Dragon, старт которого запланирован на 27 мая, идет по графику, сообщил астронавт NASA Даг Херли 22 мая в ходе брифинга. 58

Общество Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне. 101

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 56

Футбол Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа «После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Политика В России назвали дату снятия ограничений в регионах По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения. 66

Общество Кадыров опубликовал видеообращение Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. 505

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 237

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым. 107

Происшествия Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ. 438

Общество В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. 1,2K

Футбол В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АП), сообщает Sky Sports.

Армия и оружие 75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое". 16