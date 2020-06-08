Политика
RT на русскомПутин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России. Документ размещён на портале правовой информации. В конце мая Госдума приняла закон о едином информационном регистре.
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Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится
Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, подписанного в понедельник.
Интерфакс 09:03
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
В Измалковской больнице закрыты три отделения из-за коронавируса
По предписанию Роспотребнадзора в Измалковской районной больнице закрыты для приёма на лечение хирургическое, терапевтическое и детское отделения.
LipetskMedia.ru 07:56
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Общество
Минздрав Астраханской области возглавил новый министр
Губернатор Астраханской области, наконец, назначил министра здравоохранения региона. Им стал Алексей Васильевич Спирин.
Канал 7+ 08:10
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
Здоровье
В июне не откроют ни пришкольные, ни загородные лагеря отдыха
Сегодня в области могут быть открыты предприятия бытового обслуживание населения, косметологические салоны, промтоварные магазины площадью до 400 квадратных метров.
Gorod48 08:39
Политика
Россияне под санкциями получили право переводить судебные споры в РФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве россиян-фигурантов зарубежных санкционных списков переводить споры из иностранных судов в российские, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:00
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 06 июня в 08:34
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Спорт
У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка
Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
Metaratings вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Климова показала загородный дом и похвасталась огородом
Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН 05:53
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой 07:02
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb вчера в 18:31
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвет «Лиги справедливости»
Piter.tv 05:44
Здоровье
Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей
В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02