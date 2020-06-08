Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России. Документ размещён на портале правовой информации. В конце мая Госдума приняла закон о едином информационном регистре.

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

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