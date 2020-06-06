Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Регистр будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.

Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

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