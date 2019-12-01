Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент одобрил бюджет РФ на три года

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Интерфаксвчера в 15:49

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 15:44

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звездавчера в 15:21

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 14:59

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Гарантвчера в 07:53

Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газета01 декабря в 10:04
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Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
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Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
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На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Discover24 вчера в 01:17
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери

Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Пятый канал вчера в 08:26
Кино

«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами

Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Kinonews.ru вчера в 14:00
Политика

В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручили ему ноту протеста.
ТК Звезда вчера в 15:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 12:00
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям «Яндекс.Такси» и UBER Russia (для iOS и Android), а также «Ситимобил» (для Android) и Gett (для iOS).
РБК 00:00
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
StarHit.ru 01 декабря в 10:00
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика

Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

Взгляд.ру 00:12
Происшествия

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Политика

Посадившим самолет Путина в туман пилотам подарили пирог

Пилотам, посадившим самолёт президента Владимира Путина в туман в Бишкеке, подарили вишнёвый пирог от кремлевского шефа-кондитера.
Рифей-Пермь вчера в 22:41
Общество

К утилизации подойдут с огоньком

Напомним, с 2015 года у производителей и импортеров есть выбор: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо уплачивать экосбор.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Экономика

Эксперт дал прогноз нового повышения пенсионного возраста в России

Стоит напомнить, что пенсионная реформа стартовала в 2019 году с повышения возраста выхода на заслуженный отдых.
Уралинформбюро 00:16
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