Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

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URA.Ruвчера в 16:46

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 14:59

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

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Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

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Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года

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Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова этапировали в колонию

РЕН ТВ 04:46
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Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом

Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
ИА Новороссия 04:00
Армия и оружие

В Сирии подорвался бронеавтомобиль с российскими военными

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Общество

Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием «Небесная сотня»

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни".
Pravda.Ru 04:35
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
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Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 00:15
Экономика

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК 01 декабря в 23:00
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Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества составили рейтинг популярных мобильных приложений для заказа такси.
АБН 01:22
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Политика

Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году.
ТАСС 05:03
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 03:49
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Здоровье

Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких

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Общество

ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске

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Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 01 декабря в 04:42
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Газета.Ru 04:16
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
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Политика

Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины

Стоимость акций ряда французских компаний во вторник, 3 декабря, снизилась на фоне заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о возможности введения пошлин в отношении их продукции.
РБК 04:10
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Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем

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Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
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Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

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