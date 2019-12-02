Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом
Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
Армия и оружие
В Сирии подорвался бронеавтомобиль с российскими военными
Общество
Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием «Небесная сотня»
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни".
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества составили рейтинг популярных мобильных приложений для заказа такси.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Политика
Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году
Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году.
Экономика
Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год
Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Здоровье
Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких
Общество
ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Политика
Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины
Стоимость акций ряда французских компаний во вторник, 3 декабря, снизилась на фоне заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о возможности введения пошлин в отношении их продукции.
Кино
Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова получила в подарок гардеробную от Игоря Николаева
Отечественная исполнительница и актриса Юлия Проскурякова на странице в Instagram похвасталась подписчикам приятным сюрпризом, устроенным для неё супругом Игорем Николаевым.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Политика
Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете
Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Общество