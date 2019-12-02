Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Футбол
Роналду не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
Третье место с 499 баллами занимает Лионель Месси. Всего же на «Золотой мяч-2019» претендуют 30 человек.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Армия и оружие
НАТО открывает двери для Северной Македонии
В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих
В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.
Здоровье
Нарколог рассказал о смертельной опасности снюса
Некоторые виды снюса содержат поистине «лошадиные» дозы никотина (до 40– 60 мг на грамм смеси, в то время как сигарета — 10– 15 мг никотина).
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Глава «Нафтогаза» прокомментировал информацию о своем увольнении
Глава украинской компании «Нафтогаз» Коболев прокомментировал информацию о решении украинских властей сменить руководство государственной компании.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.