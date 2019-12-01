Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия
Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Здоровье
ХГУ стал лидером на молодежном форуме «Инновации-2019»
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
Политика
Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги.
Политика
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
Сын армянского активиста, лидера радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген заявил 2 декабря, что облил краской памятник выдающегося русского дипломата, поэта Александра Грибоедова, установленный в Ереване.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Политика
Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
Общество
Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса
Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
Здоровье
В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников
В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников. По словам медиков, жевательный табак токсичнее обычного в 7-10 раз.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Кино
Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса
Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Ржев»
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.