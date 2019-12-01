Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

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