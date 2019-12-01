Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда15:21

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Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

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Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газетавчера в 10:04
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Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

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Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
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В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 17:04
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Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Состоялась премьера военной драмы «Ржев»

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Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
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