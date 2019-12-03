Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

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РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35
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Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

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Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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