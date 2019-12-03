Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русскомвчера в 10:35
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Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России
Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».
Политика
В НАТО назвали угрозой «агрессивные действия России»
Участники саммита НАТО заявили, что "агрессивные действия России" являются угрозой евро-атлантической безопасности.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия
На американской базе Перл Харбор произошла стрельба
Американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе Перл Харбор.
Политика
Путин признал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Президент России заявил о готовности Москвы сохранить транзит газа через Украину в Евросоюз, однако, условия, которые выдвигает Киев для заключения контракта, неприемлемы.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Общество
Студию Артемия Лебедева могут привлечь к работе по превращению Южно-Сахалинска в город-курорт
В результате торговля, туризм, ресторанный бизнес, оздоровительные услуги в городе-курорте часто играют роль главных отраслей экономики, определяющих жизнь города.
Здоровье
Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза
Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Гаджеты
Motorola запатентовала уникальный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала складной смартфон с гибким экраном — его особенность в модульности аппарата.
Происшествия
СК опубликовал видео с места перестрелки в Перми
Политика
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
Происшествия
Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане
Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении минимальной зарплаты
Сегодня, 5 декабря, Государственная Дума России рассмотрит на пленарном заседании правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.