Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Космос
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
Футбол
Месси объяснил, в чем разница между ним и Роналду
Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси рассказал, чем он отличается от Криштиану Роналду.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию
Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Экономика
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете
Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов набрал одно очко
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.
Происшествия
В Оренбуржье назвали причину ДТП с четырьмя погибшими
Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека.
Хоккей
«Нью-Джерси» уволил главного тренера
Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин.
Происшествия
Житель Иркутской области погиб от нападения медведя
Футбол
Матч со «Спартаком» обслужит Евгений Турбин
Матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» обслужит бригада арбитра Евгения Турбина. На матче будет задействована система ВАР.
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Общество
В России легализовали онлайн-продажу ювелирных украшений
Постановление дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: "На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ".
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Общество
Ёлку прибили к потолку в омском детском саду
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Здоровье
Мать девочки из США с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в РФ
Политика
Киев не решился на принятие нового закона о статусе Донбасса
Напомним, о желании украинских властей принять новый закон об особом статусе Донбасса ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.