Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
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В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
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За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.
РБК 01:55
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Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
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ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Дмитрий Орлов записал в свой актив голевой пас.
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В Оренбуржье назвали причину ДТП с четырьмя погибшими

Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека.
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«Нью-Джерси» уволил главного тренера

Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин.
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Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
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Матч со «Спартаком» обслужит Евгений Турбин

Матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» обслужит бригада арбитра Евгения Турбина. На матче будет задействована система ВАР.
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Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
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Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
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Постановление дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: "На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ".
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

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Напомним, о желании украинских властей принять новый закон об особом статусе Донбасса ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
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В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

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