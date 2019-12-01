Экономика
РИА НовостиПутин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере
Независимая газета01 декабря в 10:04
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Экономика
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
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Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
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WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
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Стало известно, как отец Владимира Васильева подменил анализы сына
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
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Доллар и евро начали активно расти в цене
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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
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Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.