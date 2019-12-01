Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

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