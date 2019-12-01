Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджет Пенсионного фонда утвержден с большим дефицитом

URA.Ruвчера в 16:46

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газета01 декабря в 10:04

Президент одобрил бюджет РФ на три года

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

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Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Гарантвчера в 07:53

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 15:44
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Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
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Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
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Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
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Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
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СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Ведомости 00:50
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

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Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
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Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица могут получить статус иностранного агента.
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Зеленский заявил, что поборется за жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что нужно бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса.
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
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Путин поговорил с новой главой ЕК

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

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Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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Раскрыты особенности обновленного внедорожника Nissan Armada

Новый японский внедорожник Nissan Armada 2020 рассекретили в Сети.
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Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер вчера в 10:10
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