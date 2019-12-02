Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Армия и оружие

США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе

Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
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Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Gazeta.SPb 13:54
Авто

У рестайлинговых Lada 4x4 обнаружились недоработки

Полноценное серийное производство рестайлинговой «Нивы» начнется позже.
Автоновости дня 00:12
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее, 25 ноября, исполнительный директор сообщал о том, что «Нафтогаз» готов получить долг от «Газпрома» на основании решения Стокгольмского арбитража в размере около 3 млрд долларов газом.
Наша версия 02 декабря в 09:59
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
Газета.Ru 12:08
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
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Культура

Жители Хакасии поделились впечатлениями от выпуска «Орла и Решки»

Девушки спрятали в разных районах республики 5 бутылок со 100 долларами в каждой. Накануне жители Хакасии активно искали эти тайники.
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
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Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Discover24 03:57
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Происшествия

В Приангарье медведь задрал мужчину на пороге его дома

Российская газета вчера в 23:55
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России

News.ru 11:01
Экономика

Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год.
Коммерсантъ 17:19
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В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ

Ранее немецкие власти объявили персонами нон грата двух дипломатов из РФ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, произошедшем в августе 2019 года.
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Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Авто

Новый Jaguar F-Type официально представлен

В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
UsedCars.ru 07:30
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