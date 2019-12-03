Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известия09:44

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБК10:24

Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 02:41

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфаксвчера в 15:49

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАСС08:51

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версиявчера в 00:52
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Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны вчера в 09:27
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК 18:48
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Гаджеты

Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов

Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
UfacityNews.ru вчера в 15:27
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Единоборства

Американский боец Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон начал подготовку к бою против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт 07:47
Происшествия

В Оренбуржье в ДТП погибли четыре человека

В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.
REGNUM 11:51
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС 21:21
Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Известия 21:28
Политика

США пригрозили обложить налогом французские товары

В докладе приводится оценка цифрового налога Франции: он дискриминирует американских производителей, среди которых Google, Facebook, Apple и Amazon.
Newstracker.ru 10:13
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов

Отныне российским автомобилистам не разрешается пользоваться транспортным средством, которое до 1 декабря не было «переобуто» на зимние шины.
Sochi.com 02:20
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Политика

Россия и Китай запускают новый газопровод и строят первую систему транспортировки на Восток

Строительство.RU 06:52
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия 21:00
Общество

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
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Армия и оружие

ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

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Сорок миллиардов Солнц: обнаружена самая тяжелая черная дыра

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Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
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Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
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«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Спорт день за днем 09:02
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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