Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»

Деловой квартал (Екатеринбург)02 декабря в 02:41

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Происшествия

После взрыва газа в доме под Белгородом под завалами нашли погибшего

РИА Новости вчера в 16:28
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Музыка

Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam

Известия 12:02
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

РБК 14:47
Политика

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 14:27
Технологии

В WhatsApp появится тёмная тема

В версии мессенджера 2.19.353 появилась функция, которая позволяет выбирать тему по типу энергосбережения.
The GEEK вчера в 17:56
Происшествия

Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове

Трое детей и 17 взрослых, по уточненным данным, доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:04
Политика

Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
News.ru 09:07
Политика

Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 09:25
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
РИА Новости 09:19
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
Кино

Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
РИА Новости 10:46
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
RT на русском 14:53
Футбол

Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Евро-футбол.ру 07:18
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Гаджеты

В России появился новый бренд бюджетных телефонов

Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Planet Today вчера в 12:52
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Армия и оружие

Контракт на модернизированные Ка-52М могут подписать в 2020 году

В холдинге «Вертолеты России» (является частью «Ростеха»), выразили надежду на получение долгосрочного контракта на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» в 2020 году.
ГЛАС.RU 05:00
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Общество

Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств

Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
РБК 10:26
Фигурное катание

Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при

Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
РБК 09:43
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
РИА Новости 12:59
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
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