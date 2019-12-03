Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»
Деловой квартал (Екатеринбург)02 декабря в 02:41
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Происшествия
После взрыва газа в доме под Белгородом под завалами нашли погибшего
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Политика
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
Технологии
В WhatsApp появится тёмная тема
В версии мессенджера 2.19.353 появилась функция, которая позволяет выбирать тему по типу энергосбережения.
Происшествия
Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове
Трое детей и 17 взрослых, по уточненным данным, доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа
«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Кино
Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Футбол
Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Армия и оружие
Контракт на модернизированные Ка-52М могут подписать в 2020 году
В холдинге «Вертолеты России» (является частью «Ростеха»), выразили надежду на получение долгосрочного контракта на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» в 2020 году.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Общество
Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств
Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.