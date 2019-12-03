Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Политика Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.

Технологии В WhatsApp появится тёмная тема В версии мессенджера 2.19.353 появилась функция, которая позволяет выбирать тему по типу энергосбережения.

Происшествия Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове Трое детей и 17 взрослых, по уточненным данным, доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Гаджеты В России появился новый бренд бюджетных телефонов Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Общество Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).