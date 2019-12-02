Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
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Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Депутаты приняли бюджет Новосибирска

Перед докладом по бюджету Новосибирска на 2020 год мэр Анатолий Локоть попросил депутатов поддержать проект в первом чтении.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
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В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
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В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть пострадавшие

Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, передает AFP.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
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Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
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Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
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Казанский "Зенит" в стартовом матче клубного чемпионата мира по волейболу в трех сетах уступил бразильскому "Крузейро".
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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
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