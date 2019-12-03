Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Названо самое уродливое здание России

Lenta.ru 08:05
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Телеведущий Пельш оказался в больнице

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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
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Во Всемирном банке назвали главные риски для экономики РФ

Эксперты из Всемирного банка дали более положительный прогноз для роста экономики России: если в 2019 году наблюдается повышение ВВП на 1,2%, то в 2020 году можно ожидать 1,8%. Все же, экономисты говорят о возможности возникновения проблем в благополучии РФ из-за глобальных и внутренних факторов.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Политика

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
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Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
РЕН ТВ 12:48
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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РИА Новости 12:47
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РИА Новости 13:25
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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СКА по буллитам обыграл «Ак Барс»

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Вучич считает, что Путин смог бы не допустить бомбёжки Югославии

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Владимир Путин смог бы предотвратить бомбёжки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году.
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Спорт

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

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Coca-Cola изменит легендарный рецепт

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