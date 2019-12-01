Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бюджет Пенсионного фонда утвержден с большим дефицитом

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Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Гарантвчера в 07:53

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 15:44

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ruвчера в 14:27

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 14:59

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звездавчера в 15:21

Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газета01 декабря в 10:04
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть вновь показывают рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Белгородом

ТАСС 01:39
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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
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Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Политика

Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха.
Национальная служба новостей вчера в 09:12
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Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
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Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 18:03
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

Восемь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Кызылординской области Казахстана во вторник, 21 пассажир пострадал.
ТАСС 00:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных

В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России (СКР) возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
Коммерсантъ вчера в 02:15
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru вчера в 14:02
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 00:23
Общество

ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа ДТП с такси

За десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий), число погибших — на 41% (110 человек), раненых — на 63,9% (3,66 тыс.).
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Соглашение предполагает возврата Пакистаном России долга в размере 93,5 миллиона долларов.
Московский Комсомолец вчера в 10:06
Политика

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новости вчера в 19:14
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
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В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
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Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
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Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия 01 декабря в 15:22
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
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Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
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Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Первое место среди приложений для Apple TV заняло The Explorers, а игрой стала Wonder Boy: The Dragon’s Trap.
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