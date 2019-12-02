Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент одобрил бюджет РФ на три года

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Life.ru10:11

Путин подписал бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС

News.ru09:25

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС15:44
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Путин разрешил силовикам сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подисал закон, позволяющий сотрудникам ряда ведомств сбивать беспилотники, если они несут угрозу безопасности, пишет «Интерфакс».
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В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

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Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
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В Кремле ответили Зеленскому на его вопрос по Крыму

Москва не намерена обсуждать с Киевом крымский вопрос, о чем неоднократно заявляла на самых разных уровнях.
Новостной фронт 06:52
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Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
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У хабаровского экс-губернатора Ишаева арестовали более 9 млн рублей

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании «Роснефть»и находящегося под домашним арестом.
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В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 17:00
Футбол

Гений Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Встреча сильнейших команд испанского чемпионата завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол матча оформил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 86-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.
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В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
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Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
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Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru 09:27
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 10:48
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Российская газета 10:15
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Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы

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Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
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Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России

Центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Зенита» над «Спартаком».
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В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости вчера в 13:02
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Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

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Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
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Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
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Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

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ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка

Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
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