Экономика
REGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Энергетика
Запущенную Путиным «Силу Сибири» назвали рискованным проектом
«Газпром» уложился в срок — 2 декабря 2019 года Путин и глава Китая Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа по «Силе Сибири».
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Политика
ФБР увидело шпионскую угрозу в российском ПО
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), все разработанные в РФ мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Политика
Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного
Документом предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского, как государственного, при этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Здоровье
«Сам применял»: Геннадий Малахов рассказал, каким экзотическим средством пользовался для омоложения
Геннадий Малахов рассказал, какими средствами пробовал остановить старение организма.
Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского
Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", Путин и Зеленский должны обсудить вопросы, которые необходимо решить до Нового года, в частности, вопросы с газом.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Наука
В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид
Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
Здоровье
Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Здоровье
Названо число неправильно питающихся россиян
Около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Авто
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition
«La Vioture Noire» собрал вокруг себя такой шум, что Bugatti приняла решение предоставить своим клиентам на эту тему два специальных издания Chiron: «Noire Sportive» и «Chiron Noire Élégance».
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Футбол
Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году
Авто
Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей
«Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.