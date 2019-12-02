Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости14:59

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС15:44

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru14:27

Путин утвердил поправки к госбюджету до 2021 года

РБК15:22

Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

Life.ru10:11

Путин подписал бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС

News.ru09:25

Путин утвердил бюджеты ФОМС и ФСС на 2020-2022 годы

Российская газета08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Общество

В Южно-Сахалинске перестроят три жилых микрорайона

Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты.
ТАСС 03:32
Гаджеты

Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден

iXBT.com вчера в 00:34
Кино

Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
ТАСС 08:16
Общество

Минэкономразвития предложило защитить пенсии россиян от кредиторов

Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Интерфакс 05:32
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Происшествия

Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса

Lenta.ru 09:47
Политика

Медведев проведёт встречу с премьером Монголии 3 декабря

Российский премьер Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух встретятся в Москве 3 декабря.
RT на русском 17:56
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости 12:40
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу в «армейском» дерби

Московский Комсомолец 13:53
Наука

Смена времени года не повлияла на внимание и скорость реакции полосатых мышей

Африканские полосатые мыши (Rhabdomys pumilio) остаются одинаково внимательными и быстро реагируют на опасность независимо от смены времени года и связанной с ней ограниченности ресурсов.
N+1 07:41
Кино

Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

РИА Новости 15:21
Политика

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
RT на русском 17:09
Космос

«Роскосмос» показал сборку ракеты «Союз-2»

Популярная механика 03:25
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Хоккей

«Авангард» подтвердил подписание Гарипова

Чемпионат вчера в 09:18
Происшествия

Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына

РИА Новости 09:29
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 16:00
Политика

В США пригрозили ввести пошлины на французские товары

Соединенные штаты могут ввести пошлины на товары из Франции объемом $2,4 миллиарда, заявили в торговом представительстве.
ТК Звезда 18:21
Экономика

В правительстве заявили о старте работы Украинского фонда

В правительстве заявили о старте работы Украинского фонда стартапов.
Голос Правды 17:03
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс вчера в 21:52
Армия и оружие

В Сети появилось фото российского боевого робота «Уран-9»

Первая фотография, предположительно, российского многофункционального роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная в Сирии, появилась в интернете.
Известия 15:24
Политика

Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе

Два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в Донбассе.
Lenta.ru 17:02
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное