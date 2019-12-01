Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2» Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Политика Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Происшествия Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.

Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.

Шоу-бизнес Стало известно о состоянии Заворотнюк В подмосковную клинику к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.

Общество Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».