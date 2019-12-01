Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Бюджет Пенсионного фонда утвержден с большим дефицитом

URA.Ruвчера в 16:46

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звездавчера в 15:21

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ruвчера в 14:27

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 15:44

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 14:59

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Гарантвчера в 07:53

Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газета01 декабря в 10:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Шоу-бизнес

В жизни Нины Дорошиной было две страстные любви

В жизни Надюхи из картины «Любовь и голуби» были признание, слава и две страстные любви.
Актуальные Новости 01:57
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

Газета.Ru 00:41
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 01 декабря в 12:15
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Политика

Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»

Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Национальная служба новостей вчера в 02:32
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Политика

Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 15:31
Культура

Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Белгородом

Пассажирский автобус перевернулся в Старооскольском городском округе Белгородской области.
ТАСС 02:12
Происшествия

Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома

Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.
URA.Ru вчера в 11:48
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

В подмосковную клинику к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Ugpressa.ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Общество

Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Lenta.ru вчера в 17:47
Авто

Дилеры получили новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen начинает продажи нового небольшого кроссовера Volkswagen Tacqua.
Новые автомобили 01 декабря в 23:12
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Здоровье

Медики рассказали, как по рукам определить рак легких

Ugpressa.ru 30 ноября в 23:43
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой чемодан.
Дни24 вчера в 23:11
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Общество

Проклов день: что запрещено делать 3 декабря

Что касается примет в этот день, то считалось, что если утром идет сильный снег, то днем будет солнечно и ясно.
Волгоградская правда вчера в 22:22
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное