Экономика
КоммерсантъПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Политика
Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году – Столтенберг
Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Энергетика
Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL
Высший суд ЕС отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
Космос
Обнаружено зарождение планетной системы
Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
Экономика
Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее
Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Выключенный микрофон Владимира Путина попал на видео
Накануне президент России Владимир Путин выступил на торжественном заседании. У него оказался выключен микрофон.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Футбол
Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства
Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Футбол
Сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Экономика
Вторичное жилье поставило рекорд
В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Авто
Опубликовано первое изображение нового Hyundai Solaris для России
В интернете опубликовали первое изображение обновленного Hyundai Solaris для России. Снимки появились на портале club-solaris.ru.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.