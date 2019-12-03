Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Известия 04:34
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году – Столтенберг

Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
REGNUM 02:55
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 05:01
Энергетика

Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
ТАСС 04:56
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток 02 декабря в 10:45
Экономика

Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее

Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
РБК 05:05
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
Российская газета 04:12
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

Выключенный микрофон Владимира Путина попал на видео

Накануне президент России Владимир Путин выступил на торжественном заседании. У него оказался выключен микрофон.
Avoka.do 00:50
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Известия 04:56
Технологии

Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Ведомости 03:02
Футбол

Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.
Sportbox.RU вчера в 11:22
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Футбол

Сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
ГЛАС.RU 04:17
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева рассказал про инцидент с драками

Газета.Ru 04:58
Экономика

Вторичное жилье поставило рекорд

В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Авто

Опубликовано первое изображение нового Hyundai Solaris для России

В интернете опубликовали первое изображение обновленного Hyundai Solaris для России. Снимки появились на портале club-solaris.ru.
Тавто.Ру 03:30
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Газета.Ru 02:57
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
ТК Звезда вчера в 23:49
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru вчера в 07:25
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