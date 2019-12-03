Экономика
КоммерсантъПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Политика
Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Германия высылает двух российских дипломатов
Ранее власти Германии сообщали, что в случае подтверждения участия российских властей в убийстве гражданина Грузии в Берлине, то в отношении России будут введены санкции.
Политика
Казахстан не счел воссоединение Крыма с Россией аннексией
Нур-Султан не считает воссоединение Крыма в 2014 г. к Российской Федерации аннексией.
Политика
Болгария намерена ввести в строй продолжение «Турецкого потока» к концу 2020 года
Газопровод «Балканский поток» планируется ввести в работу к концу 2020 года, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в эфире телеканала bTV.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен из-за непогоды
Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Артист отметил, что он на личном опыте знает какие пенсии, получают большинство россиян.
Единоборства
Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
Политика
Президент Польши заявил, что Россия не является врагом НАТО
Россия не является врагом НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда 4 декабря на пресс-конференции после окончания саммита альянса в Лондоне.
Политика
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
Следователей попросили проверить финансы банды Цапков
Адвокаты родственников жертв кущевской банды Сергея Цапка подали в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить финансы группировки.
Спорт
22-летняя российская футболистка погибла в ДТП
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.
Общество
Российские ученики стали менее грамотными
Российские школьники по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали снижение читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Авто
Kia привезет в Россию два новых кроссовера
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.