Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

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