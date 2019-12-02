Экономика
Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Транспорт
Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту
Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Общество
ФБК рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой за $50 млн
Как сказано в материале, речь идет о самолете Bombardier Global Express 5000 за 50 млн долларов.
Политика
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Технологии
Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года
Политика
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Гаджеты
Palit объявила старт продаж видеокарт GeForce GTX 1650 SUPER
Компания Palit Microsystems сообщила о начале продаж видеокарт серии GTX 1650 SUPER, базирующихся на основе архитектуры NVIDIA Turing.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Шоу-бизнес
Новая избранница Ди Каприо сделала заявление об их разнице в возрасте
Игры
Одно из верных решений Sony: 25 лет назад компания выпустила Playstation
Сегодня, 3 декабря 2019 года, испоняется ровно 25 лет с того момента, как компания Sony выпустила свою консоль Playstation.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Происшествия
Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа
Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко получает смехотворную пенсию
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Политика
Зеленский хочет провести обмен удерживаемыми лицами до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами.
Происшествия
Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила
Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Общество
Еще 19 регионов. Госдума приняла законопроект о самозанятых
Законопроект о введении налога для самозанятых дополнительно в 19 регионах принят во втором чтении Государственной Думой РФ 4 декабря, сообщает пресс-служба Госдумы.
Политика
Правительство Украины решило провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»
Правительство Украины приняло решение провести аудиторскую проверку деятельности компании "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка
Шоу-бизнес
Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе
Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.