Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда02 декабря в 15:21

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
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Политика

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

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Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
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Как сказано в материале, речь идет о самолете Bombardier Global Express 5000 за 50 млн долларов.
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Политика

Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ

Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».
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Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
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Общество

Путин открыл газопровод «Сила Сибири»

РИА Новости 02 декабря в 04:19
Происшествия

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Российская газета 05:32
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Москва 24 вчера в 13:43
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Компания Palit Microsystems сообщила о начале продаж видеокарт серии GTX 1650 SUPER, базирующихся на основе архитектуры NVIDIA Turing.
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Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
РИА Новости 05:19
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
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Новая избранница Ди Каприо сделала заявление об их разнице в возрасте

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Одно из верных решений Sony: 25 лет назад компания выпустила Playstation

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Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Происшествия

Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
ТАСС вчера в 14:11
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
РБК 02 декабря в 13:53
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Жена Льва Лещенко получает смехотворную пенсию

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Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Зеленский хочет провести обмен удерживаемыми лицами до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами.
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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Общество

Еще 19 регионов. Госдума приняла законопроект о самозанятых

Законопроект о введении налога для самозанятых дополнительно в 19 регионах принят во втором чтении Государственной Думой РФ 4 декабря, сообщает пресс-служба Госдумы.
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Правительство Украины решило провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»

Правительство Украины приняло решение провести аудиторскую проверку деятельности компании "Нафтогаз Украины" за 2019-2020 годы.
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе

Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
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