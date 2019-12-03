Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

Подробнее о событии

Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35

Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Российская газетавчера в 09:12

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Life.ruвчера в 10:42

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Автоспорт

Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-Даби

Autosport.com.ru 10:29
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 17:27
Политика

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
RT на русском 19:56
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Гости победили 3:1. Победный гол на счету Валерия Ничушкина.
Вести.Ru 21:41
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

Как рассказал Шепелев в ходе беседы, после смерти Жанны он оборвал контакты с ее родителями.
Народные новости 14:37
Политика

Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Российская газета 18:15
Происшествия

Стрельба произошла на верфи базы ВМС США в Перл-Харборе

Газета.Ru 21:04
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Политика

Президент Казахстана высказался о воссоединении Крыма с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о воссоединении Крыма с Россией. Свою точку зрения он озвучил в интервью Deutsche Welle.
Деловое.ТВ 05:40
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Армия и оружие

ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»

РИА Новости вчера в 16:03
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru 21:36
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

ТАСС 10:32
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Происшествия

Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
iReactor 05:02
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 04:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов

По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».
ФАН 00:08
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва 02 декабря в 09:57
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
РИА Новости 20:15
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на «майдан»

Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет девятого декабря в Париже.
РИА Новости 18:25
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Хоккей

«Нью-Джерси» уволил главного тренера

Напомним, что Хайнс тренеровал «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, он провёл в команде 354 матча.
ГЛАС.RU 00:11
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Российская газета 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное